Hexagon AB Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Die technische Analyse zeigt, dass die Hexagon-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen wird. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 109,56 SEK, während der letzte Schlusskurs 121 SEK beträgt, was einer Abweichung von +10,44 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt (104,56 SEK) liegt über dem letzten Schlusskurs (+15,72 Prozent). Insgesamt erhält Hexagon also eine "Gut"-Bewertung.

Die Analyse der Diskussionen in sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren. Es gab keine negative Diskussion, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Auf dieser Basis erhält Hexagon eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Hexagon-Aktie liegt bei 30, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Wert des RSI auf 25-Tage-Basis vergleicht, liegt bei 20,35, was bedeutet, dass Hexagon hier als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich also nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Hexagon.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab und die Diskussionsintensität unverändert blieb. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating für die Hexagon-Aktie.