Hexagon AB Aktie: Es gibt was neues!

Die Hexagon-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 109,69 SEK erreicht. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 112,7 SEK, was einem Unterschied von +2,74 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 110,51 SEK zeigt mit einer Abweichung von +1,98 Prozent eine ähnliche "Neutral"-Bewertung. Somit erhält Hexagon insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Hexagon beträgt 79,05 Punkte, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt weder überkaufte noch überverkaufte Signale und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie für diesen Punkt als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Hexagon überwiegend positiv diskutiert, was zu einer heutigen "Gut"-Einschätzung führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung der Hexagon-Aktie zeigen eine durchschnittliche Aktivität und kaum Änderungen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Zusammenfassend erhält Hexagon in der technischen Analyse eine "Neutral"-Bewertung. Der Relative Strength Index zeigt gemischte Signale, während das Anleger-Sentiment positiv ist. Die Diskussionsintensität und Stimmungsänderung führen zu einer neutralen Bewertung.