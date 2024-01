Hexagon AB Aktie: Einfach nur Spitze!

Weitere Suchergebnisse zu "Hexagon AB":

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Hexagon eingestellt waren. Es gab insgesamt sechs positive und ein negatives Stimmungsbild, wobei an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Hexagon daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen. Daher wird die Aktie mit "Neutral" bewertet. Die Frequenz der Diskussionsbeiträge hat weder zugenommen noch abgenommen. Insgesamt erhält Hexagon daher auf dieser Stufe eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Hexagon-Aktie derzeit mit einem Relative Strength-Index (RSI) von 26,5 als überverkauft gilt, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Bei einer Betrachtung über 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 58, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt ergibt sich für den RSI eine "Gut"-Einstufung.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Hexagon-Aktie ein Durchschnitt von 109,6 SEK für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 115,7 SEK (+5,57 Prozent Unterschied), was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 112,67 SEK, daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt erhält Hexagon daher für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.