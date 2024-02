Hexagon AB Aktie: Am Scheideweg

Weitere Suchergebnisse zu "Hexagon AB":

Die Stimmung unter den Anlegern für das Unternehmen Hexagon ist insgesamt positiv, wie aus den Diskussionen in sozialen Medien und Foren hervorgeht. In den letzten Wochen wurden weder besonders positive noch negative Themen diskutiert, was zu der Einschätzung "Gut" führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie von Hexagon als "Gut" bewertet, da der 7-Tage-RSI einen überverkauften Zustand anzeigt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Hexagon deuten darauf hin, dass die Aktivität und die Stimmungsänderung im Durchschnitt liegen. Daher wird in diesem Punkt eine "Neutral"-Einstufung vorgenommen.

In der technischen Analyse erhält Hexagon eine positive Bewertung, da der Kurs im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage um 7,2 Prozent gestiegen ist. Auf der Basis des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt die Aktie jedoch auf ähnlichem Niveau, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält Hexagon in der Gesamtbetrachtung positive Bewertungen, sowohl in Bezug auf die Anleger-Stimmung als auch in der technischen Analyse.