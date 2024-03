Hewlett Packard Enterprise Aktie: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat Hewlett Packard Enterprise eine Rendite von 4,99 Prozent erzielt, was mehr als 487 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Computer & Peripheriegeräte"-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -1,14 Prozent, wobei Hewlett Packard Enterprise mit 6,12 Prozent deutlich darüber liegt. Diese positive Entwicklung führte zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Stimmungsbild und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung bei Hewlett Packard Enterprise. Es wurden keine Auffälligkeiten im Zusammenhang mit positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung für dieses Kriterium führt. Die Anzahl der Diskussionen über das Unternehmen nahm jedoch ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Insgesamt erhält Hewlett Packard Enterprise in dieser Kategorie daher ein "Schlecht".

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hewlett Packard Enterprise liegt bei 8,46, was unter dem Branchendurchschnitt von 76,99 liegt. Basierend auf fundamentalen Kriterien wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Die Analysten haben eine "Neutral"-Einstufung für Hewlett Packard Enterprise abgegeben, wobei 0 Buy, 3 Neutral und 0 Sell-Empfehlungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 16 USD, was einer prognostizierten Kursentwicklung von -4,36 Prozent entspricht. Insgesamt führt die Analysten-Untersuchung somit zu einer Einstufung von "Neutral".

Insgesamt zeigt die Bewertung von Hewlett Packard Enterprise gemischte Signale mit einer positiven Entwicklung in der Performance im Vergleich zur Branche, aber auch negativen Aspekten im Sentiment und der Diskussionsstärke. Die Analysten sehen die Aktie ebenfalls neutral, wobei das KGV auf eine Unterbewertung hindeutet.