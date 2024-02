Hewlett Packard Enterprise Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Der Aktienkurs von Hewlett Packard Enterprise hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -0,94 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Computer & Peripheriegeräte"-Branche im Durchschnitt um -2,62 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Hewlett Packard Enterprise eine Outperformance von +1,69 Prozent im Branchenvergleich erreicht hat. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 575,92 Prozent im letzten Jahr, wobei Hewlett Packard Enterprise 576,85 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Hewlett Packard Enterprise insgesamt 4 Analystenbewertungen. Die durchschnittliche Bewertung des Unternehmens ist "Neutral", bestehend aus 0 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Meinungen. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Hewlett Packard Enterprise. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose von 15,33 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 2,7 Prozent, was eine "Neutral"-Empfehlung darstellt. Insgesamt erhält Hewlett Packard Enterprise für diesen Abschnitt daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben in den letzten vier Wochen bei Hewlett Packard Enterprise eine Verschlechterung gezeigt. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Schlecht" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich nicht wesentlich verändert. Insgesamt erhält Hewlett Packard Enterprise in dieser Kategorie ebenfalls eine "Schlecht"-Rating.

Die aktuelle Dividendenrendite für Hewlett Packard Enterprise beträgt bezogen auf das Kursniveau 3,36 Prozent und liegt damit nur leicht über dem Mittelwert (3,2) für diese Aktie. Daher erhält das Unternehmen in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.