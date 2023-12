Hewlett Packard Enterprise Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Die Stimmung und das Interesse an der Hewlett Packard Enterprise-Aktie haben sich in den letzten Wochen verbessert. Die Diskussionsstärke und die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien sind gestiegen, was auf ein gesteigertes Interesse an der Aktie hindeutet. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt mit einer "Gut"-Bewertung eingeordnet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Hewlett Packard Enterprise diskutiert. Allerdings hat sich das Stimmungsbild in den letzten ein, zwei Tagen eher zu negativen Themen verschoben. Dadurch bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Informationstechnologie" hat die Hewlett Packard Enterprise-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 3,24 Prozent erzielt. Das liegt 4,85 Prozent über dem allgemeinen Durchschnitt. Im Branchenvergleich der "Computer & Peripheriegeräte" liegt die Rendite bei -5,15 Prozent, aber Hewlett Packard Enterprise übertrifft diesen Wert um 8,39 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Zur Analyse des Relative Strength Index (RSI) der Aktie: Der 7-Tage-RSI zeigt, dass die Aktie aktuell überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25 hingegen deutet weder auf überkauftes noch überverkauftes Verhalten hin und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Hewlett Packard Enterprise also eine "Gut"-Bewertung für diesen Aspekt unserer Analyse.