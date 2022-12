Hewlett Packard Enterprise Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Hewlett Packard Enterprise weist am 28.12.2022, 04:12 Uhr einen Kurs von 15.75 USD an der Börse New York auf. Das Unternehmen wird unter "Technologie Hardware und Ausrüstung" geführt.

Nach einem bewährten Schema haben wir Hewlett Packard Enterprise auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Hewlett Packard Enterprise erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 10 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Hold" und setzt sich aus 6 "Buy"-, 2 "Hold"- und 2 "Sell"-Meinungen zusammen. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Hold". In diesem Zeitraum stuften 1 Analysten den Titel als Buy ein, 1 als Hold und 1 als Sell. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (16,28 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 3,35 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 15,75 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Hold"-Empfehlung dar. Hewlett Packard Enterprise erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.

2. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 8,46 liegt Hewlett Packard Enterprise unter dem Branchendurchschnitt (90 Prozent). Die Branche "Computer & Peripheriegeräte" weist einen Wert von 86,8 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

3. Dividende: Hewlett Packard Enterprise hat mit einer Dividendenrendite von 3,03 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (15.95%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Computer & Peripheriegeräte"-Branche beträgt -12,92. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Hewlett Packard Enterprise-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.