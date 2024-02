Hewlett Packard Enterprise Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Weitere Suchergebnisse zu "Prosus":

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, so die Anleger. In den letzten zwei Wochen wurden statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen durchgeführt, die einen Überhang von Kaufsignalen ergaben. Es gab 4 "Gut"-Signale und kein "Schlecht"-Signal, was zu einer "Gut" Bewertung führte. Die Anleger-Sentiment-Einschätzung ergibt sich daraus als "Neutral".

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet ergibt ebenfalls ein negatives Bild. Die Diskussionsintensität war unterdurchschnittlich und die Rate der Stimmungsänderung für Hewlett Packard Enterprise war negativ. Daher erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Auf der Basis fundamentaler Kriterien wird die Aktie als unterbewertet angesehen, da das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 8,46 unter dem Branchendurchschnitt liegt.

In Bezug auf die technische Analyse erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da der Schlusskurs nahe dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt eine geringe Abweichung vom letzten Schlusskurs und führt zu einer "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich für Hewlett Packard Enterprise eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis der verschiedenen Kriterien.

