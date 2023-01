Hewlett Packard Enterprise Aktie: Enormes Potenzial ....

Hewlett Packard Enterprise, ein Unternehmen aus dem Markt "Technologie Hardware und Ausrüstung", notiert aktuell (Stand 07:44 Uhr) mit 16.14 USD unverändert, die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.

Die Aussichten für Hewlett Packard Enterprise haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 10 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Hewlett Packard Enterprise-Aktie sind 6 Einstufungen "Buy", 2 "Hold" und 2 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Hold"-Rating für das Wertpapier. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Buy" zu bewerten. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 16,06 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (16,14 USD) ausgehend um -0,48 Prozent fallen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Hold". Zusammengefasst erhält Hewlett Packard Enterprise von den Analysten somit ein "Hold"-Rating.

2. Dividende: Hewlett Packard Enterprise schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Computer & Peripheriegeräte auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 3,03 % und somit 12,83 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 15,86 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".

3. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Hewlett Packard Enterprise in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Buy" erhält. Schließlich haben diese Form der Analyse um konkret berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien angereichert. Dabei zeigten sich 1 Sell- und 2 Buy-Signale. Aus diesem Bild wiederum lässt sich auf dieser Stufe eine "Buy" Empfehlung ableiten. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Buy".