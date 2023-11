Hewlett Packard Enterprise Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Hewlett Packard Enterprise-Aktie wird unterbewertet: Aus fundamentaler Analyse geht hervor, dass die Aktie von Hewlett Packard Enterprise im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Computer & Peripheriegeräte" stark unterbewertet ist. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 8,46, während der Branchendurchschnitt bei 44,16 liegt. Anlegerstimmung ist negativ: In den Diskussionsforen und sozialen Medien wird überwiegend negativ über Hewlett Packard Enterprise gesprochen. Die Anlegerstimmung wird daher insgesamt als "schlecht" eingestuft. Langfristiges Stimmungsbild ebenfalls negativ: Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung im Internet zeigen eine unterdurchschnittliche Aktivität und kaum Veränderungen. Das langfristige Stimmungsbild wird daher ebenfalls als "schlecht" bewertet. Positive Entwicklung im Vergleich zur Branche: Im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Informationstechnologie" hat die Hewlett Packard Enterprise-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 37,95 Prozent erzielt, während die Branche eine durchschnittliche Rendite von 21,45 Prozent hatte. Dies führt zu einem positiven Rating in dieser Kategorie.

