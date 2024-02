Hewlett Packard Enterprise Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Die Stimmung und die Diskussionen rund um Aktien sind wichtige Faktoren, um das langfristige Stimmungsbild zu bewerten. In Bezug auf Hewlett Packard Enterprise zeigt die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung eine mittlere Aktivität. Dies führt zu einer neutralen Bewertung in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild. Die Rate der Stimmungsänderung für Hewlett Packard Enterprise war eher schlecht, was zu einem schlechten Rating führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Hewlett Packard Enterprise bei 8,46, was unter dem Branchendurchschnitt (46,11) liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und erhält eine gute Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Im Vergleich zur Performance ähnlicher Aktien aus der "Computer & Peripheriegeräte"-Branche, hat Hewlett Packard Enterprise eine Outperformance von +2,2 Prozent in den vergangenen 12 Monaten erzielt. Im Sektorvergleich lag die Rendite jedoch 579,17 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie führt.

Hewlett Packard Enterprise weist eine Dividendenrendite von 3,36 % auf, was im Vergleich zur Branche Computer & Peripheriegeräte niedriger ist und zu einer schlechten Bewertung in Bezug auf die Ausschüttung führt.