Hevolrvices Aktie: Jetzt wird es konkret!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Überkauft bedeutet, dass der Kurs kurzfristig eher fallen könnte, während überverkauft auf Kursgewinne hindeutet. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Hevol Services. Der RSI7 liegt aktuell bei 37,5 Punkten, was darauf hinweist, dass Hevol Services weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 57,4, was ebenfalls auf Neutral hinweist. Insgesamt erhält das Hevol Services-Wertpapier somit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Diskussion in Social Media zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Hevol Services eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend neutral. Aufgrund unserer Stimmungsanalyse erhält Hevol Services daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Hevol Services-Aktie ein Durchschnitt von 3,13 HKD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 2,58 HKD, was einen Unterschied von -17,57 Prozent darstellt. Daher wird aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird analysiert, welcher aktuell bei 2,63 HKD liegt, also ähnlich wie der letzte Schlusskurs (-1,9 Prozent). Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für die Charttechnik. Insgesamt erhält Hevol Services für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität zu Hevol Services ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für Hevol Services.