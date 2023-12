Wichtige Nachricht für MTU Aero Engines-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Freenet":

Der Aktienkurs von Mtu Aero Engines zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance der Industrie einen Rückgang von -5,98 Prozent, was mehr als 9 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche in den letzten 12 Monaten von 3,86 Prozent liegt Mtu Aero Engines mit 9,84 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Dividenden schüttet Mtu Aero Engines derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Der Unterschied beträgt 1,47 Prozentpunkte (1,79 % gegenüber 3,26 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Das Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), zeigt bei Mtu Aero Engines einen Wert von 57,48, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 48,4 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Mtu Aero Engines zeigen eine gute Stimmungslage. Sowohl die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum als auch die Veränderung der Stimmung deuten auf eine positive Entwicklung hin. Basierend auf diesen Faktoren erhält die Aktie von Mtu Aero Engines eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild.

