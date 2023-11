Monaco (ots/PRNewswire) -HevenDrones, ein Pionier bei der Maximierung des Potenzials und der Leistung von Drohnen, die mit Wasserstoff betrieben werden, stellte heute auf dem Monaco Hydrogen Forum stolz seine neueste Innovation, die H2D200-Serie, vor. Diese neue Serie ist ein bedeutender Meilenstein auf dem Weg des Unternehmens, die Drohnen-Industrie zu revolutionieren und die Möglichkeiten des wasserstoffbetriebenen Flugs neu zu definieren.Aufbauend auf dem Erfolg der Basisdrohne H100, die sich durch überragende Auftriebseigenschaften auszeichnet, hat sich HevenDrones das einzigartige Flugprofil von Wasserstoff zunutze gemacht und zwei bahnbrechende Modelle entwickelt: die H2D200 und die H2D250.Wasserstoffbetriebene Exzellenz: Wasserstoff mit seiner unübertroffenen Energiedichte und seinen Umweltvorteilen hat es HevenDrones ermöglicht, die Grenzen der Drohnen-Leistung zu erweitern. Der H2D200, der für Nutzlasten bis zu 4,5 kg (10 lbs) ausgelegt ist, stellt einen bedeutenden Sprung in Bezug auf Ausdauer und Präzision dar. Mit einer bemerkenswerten Reichweite von bis zu 510 Kilometern und einer verlängerten Flugzeit von bis zu 4 Stunden setzt sie einen neuen Standard für Drohnen mit geringerer Nutzlast, wobei sie gleichzeitig die Fähigkeit besitzt, mit unvergleichlicher Präzision zu schweben.Die H2D250, die für größere Nutzlasten von bis zu 10 kg (22 lbs) ausgelegt ist, hebt die Leistung auf die nächste Stufe. Sie verfügt über eine beeindruckende Reichweite von bis zu 750 Kilometern und eine außergewöhnliche Betriebszeit von bis zu 8 Stunden, ohne die Schwebefähigkeit zu beeinträchtigen. Diese größere Nutzlastkapazität eröffnet unzählige Einsatzmöglichkeiten und macht ihn zu einem Kraftpaket für fortschrittliche Logistik-Missionen, die mehrere Lieferungen erfordern.Bentzion Levinson, CEO von HevenDrones, teilte während der Präsentation seine Vision: "Wir befinden uns in einem entscheidenden Moment in der Drohnen-Industrie. Die H2D200-Serie ist nicht nur ein Sprung nach vorn in der Drohnen-Technologie, sondern auch ein Beweis für unser Engagement, ein intelligenteres Ökosystem am Himmel zu schaffen, das die volle Leistung und das Potenzial der KI nutzt. Mit diesen wasserstoffbetriebenen Drohnen definieren wir die Möglichkeiten von Drohnen neu und nutzen gleichzeitig eine saubere und leicht verfügbare Kraftstoffquelle. Wir freuen uns darauf, diese Innovationen in die Welt zu bringen und mit zukunftsorientierten Organisationen zusammenzuarbeiten, die unsere Vision teilen."Der Auftritt von HevenDrones auf dem Monaco Hydrogen Forum unterstreicht das Engagement des Unternehmens, Innovationen im Bereich der Drohnen-Technologie voranzutreiben und sich an den globalen Bemühungen zur Förderung sauberer und effizienter Energielösungen zu orientieren.Weitere Informationen über HevenDrones und die H2D200-Serie finden Sie unter www.hevendrones.com.Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2285440/Heven_Drones.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/hevendrones-stellt-auf-dem-monaco-hydrogen-forum-die-bahnbrechende-h2d200-serie-vor-die-auf-dem-erfolg-der-h100-plattform-aufbaut-301998906.htmlPressekontakt:Kate Meissner,kste@velocity.Inc,+001 314 482 8861Original-Content von: Heven Drones, übermittelt durch news aktuell