Heute im Fokus: Deutsche Post-Aktie

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

Finanztrends Video zu Deutsche Post



mehr >

Der Kurs der Post-Aktie legte heute Morgen nach Veröffentlichung der Zahlen zunächst um fast drei Prozent auf 44,64 Euro zu und erreichte das höchste Niveau seit Ende März 2022. Danach bröckelten die Kursgewinne jedoch ab, und zuletzt lag das Papier noch mit gut einem halben Prozent im Plus. Was macht die Post-Aktie langfristig? Im Fokus: Post-Aktie An der Börse legten Deutsche...