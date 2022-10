Heute 200.000 Euro in einen ETF investieren: Sind es nach 30 Jahren eine Million?!

Jetzt 200.000 Euro in einen ETF zu investieren ist gewiss ein mutiger Schritt. Ob man damit Millionär werden kann? Das hängt natürlich von der Zeit ab und der Rendite, mit der man kalkuliert. Die zeitliche Perspektive hält man jedenfalls selbst in gewisser Weise in der Hand. Wohingegen die Rendite langfristig zumindest näherungsweise durchschnittlich ausfallen könnte.

Aber genug mit dem Vorgeplänkel. Fangen wir gemäß dem Titel besser an zu rechnen. Schließlich wollen wir herausfinden, ob 200.000 Euro investiert in einen ETF über 30 Jahre rein rechnerisch zu einer Million Euro werden können.

200.000 Euro in einen ETF: Million in 30 Jahren voraus?!

Es ist ein interessantes Rechenbeispiel, bei dem uns gewiss ein Zinsrechner helfen kann. Tatsächlich können wir die Konditionen derart umstellen, dass wir die benötigte Rendite herausfinden können. Wir wissen schließlich, wie viel Zeit wir haben, welchen Einsatz wir aufbringen und wohin die Reise gehen soll. Das sind alle Informationen, die wir brauchen.

Wer jedenfalls heute 200.000 Euro in einen ETF investiert, der benötigt durchschnittliche eine Rendite in Höhe von 5,51 % pro Jahr, um in 30 Jahren die Marke von einer Million Euro zu knacken. Uff, das ist sie also, die eine Zahl, die uns heute dann noch weiter beschäftigt.

Die 5,51 % pro Jahr, um zu diesen Konditionen Millionär zu werden, sind natürlich auch nur ein Mittelwert. Vergleichen wir diesen Mittelwert jedoch mit den historischen Renditen klassischer Indexfonds, so sehen wir: Es wäre möglich. Schließlich kamen DAX, MSCI World und S&P 500 im historischen Vergleich auf eine Rendite zwischen 7 und 9 % pro Jahr. Rein rechnerisch gibt es daher sogar noch einen Sicherheitspuffer, falls die Rendite in den nächsten 30 Jahren nicht ganz so hoch ausfallen dürfte.

Mit 200.000 Euro investiert in einen ETF Millionär zu werden wäre daher möglich. Selbst über 30 Jahre. Rein rechnerisch benötigen wir eine Rendite, die sogar unterhalb der durchschnittlichen Performance des Marktes gelegen hat.

Trotzdem: Eine volatile Reise

Vergessen dürfen wir jedoch nicht, dass die Reise trotzdem volatil sein kann. Mit steigenden Zinsen, der Inflation und dem Krieg in der Ukraine (oder auch zukünftigen wirtschafts- und weltpolitischen) Baustellen kann Volatilität ein Begleiter sein. Ob man jetzt daher 200.000 Euro in einen ETF investieren möchte, das sollte man sich wirklich gut überlegen. Und sich gegebenenfalls mit den Risiken neben den definitiv vorhandenen Chancen befassen.

Die Theorie zeigt jedoch, was langfristig möglich ist. Millionär werden mit einem langen Atem kann eine Option sein. Zumindest, wenn man das nötige Großgeld und auch den Mut besitzt, sich auf diese Reise zu begeben.

Der Artikel Heute 200.000 Euro in einen ETF investieren: Sind es nach 30 Jahren eine Million?! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Motley Fool Deutschland 2022