Heusgen: Bundesregierung muss Israel stärker in die Pflicht nehmen

MüNCHEN (dts Nachrichtenagentur) - Der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Christoph Heusgen, fordert die Bundesregierung auf, die israelische Regierung im Kampf gegen die Hamas stärker in die Pflicht zunehmen."Nach meiner Ansicht ist es elementar für die Sicherheit des Landes, dass sich Israel an internationales Recht hält", sagte der langjährige außenpolitische Berater der früheren Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Donnerstagsausgaben)."Und es ist unsere Verpflichtung, unseren israelischen Freunden dies mit Nachdruck zu vermitteln. Das sehe ich als Aufgabe eines Freundes, die viel stärker wahrgenommen werden muss", so Heusgen.

