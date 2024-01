Hestia Insight Aktie: Der weitere Knall!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während 70 bis 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral gelten. Der RSI der Hestia Insight liegt bei 73,87, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 75,25 und führt ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einschätzung. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung daher als "Schlecht" eingestuft.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Hestia Insight-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet. Dieser liegt aktuell bei 0,46 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,3 USD liegt, was einem Unterschied von -34,78 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,41 USD) liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs (-26,83 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Hestia Insight-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten können auch weiche Faktoren wie die Stimmung die Einschätzung von Aktienkursen beeinflussen. Analysten haben die Hestia Insight auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Auch in den sozialen Medien wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer Einstufung als "Gut" führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ist ein weiterer weicher Faktor bei der Einschätzung einer Aktie. In diesem Bereich hat die Aktie von Hestia Insight in den vergangenen Monaten eine durchschnittliche Diskussionsintensität aufgewiesen und zeigt kaum Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung. Insgesamt wird Hestia Insight daher als "Neutral" bewertet.