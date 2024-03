Hestia Insight Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Hestia Insight: Aktuelle Analyse des Anleger-Sentiments

Die Analyse von Hestia Insight hinsichtlich des Sentiments und Buzz zeigt eine durchschnittliche Aktivität und eine mittlere Diskussionsintensität. Dies deutet auf eine neutrale Einstufung hin. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum ebenfalls unverändert, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt wird Hestia Insight in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurden in den letzten zwei Wochen hauptsächlich neutrale Diskussionen über Hestia Insight geführt. Negative Diskussionen konnten nicht verzeichnet werden, und an insgesamt vier Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Aktuell sind es vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken, wodurch die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers wird Hestia Insight insgesamt als "Gut" bewertet.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage ergibt einen Wert von 100, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 86,47 eine Überkaufung an. Insgesamt erhält Hestia Insight daher ein "Schlecht"-Rating auf Basis der RSIs.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Hestia Insight-Aktie mit -64,32 Prozent Entfernung vom GD200 ein "Schlecht"-Signal aufweist. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, deutet mit einem Kursabstand von -49,35 Prozent auf ein "Schlecht"-Signal hin. Somit wird der Kurs der Hestia Insight-Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.