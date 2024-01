Hestia Insight Aktie: Wer hätte das gedacht?

Die Hestia Insight-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,45 USD verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie jedoch bei 0,3 USD, was einem Unterschied von -33,33 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird dies als "Schlecht" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem Schlusskurs von 0,4 USD unter dem gleitenden Durchschnitt, was einer Abweichung von -25 Prozent entspricht. Daher erhält die Hestia Insight-Aktie auch auf dieser kurzfristigen Basis ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es im vergangenen Monat keine bedeutende Veränderung in der Stimmungslage der Anleger, daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb unverändert, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Hestia Insight-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne signifikante positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde weder positiv noch negativ über das Unternehmen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie der Hestia Insight als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 liegt bei 73,87, was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht, und der RSI25 liegt bei 75,25, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.