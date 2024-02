Hestia Insight Aktie: Was passiert jetzt?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Hestia Insight-RSI hat eine Ausprägung von 0,67, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 beläuft sich ebenfalls auf 0,67, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Gut".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Hestia Insight war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Dementsprechend wird die Aktie von der Redaktion mit "Neutral" bewertet, was zu einer Gesamteinschätzung des Anleger-Sentiments als "Neutral" führt.

Bei der Analyse des Sentiments und Buzzes rund um die Aktie von Hestia Insight ergibt sich ein neutrales Bild. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung weisen eine mittlere Aktivität auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit wird der langfristigen Stimmung rund um die Aktie von Hestia Insight die Note "Neutral" gegeben.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Hestia Insight-Aktie von 0,448 USD mit -2,61 Prozent Entfernung vom GD200 (0,46 USD) ein "Neutral"-Signal darstellt. Im Gegensatz dazu weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 0,31 USD auf, was ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt wird der Kurs der Hestia Insight-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.