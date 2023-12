Hestia Insight Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Die technische Analyse der Hestia Insight-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 0,46 USD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 0,202 USD weicht somit um -56,09 Prozent vom Durchschnitt ab, was charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 0,46 USD, wobei der letzte Schlusskurs ebenfalls um -56,09 Prozent darunter liegt, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Hestia Insight-Aktie hat einen Wert von 100, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis weist mit einem Wert von 100 auf eine Überkauftheit hin, was zu einer erneuten "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich, dass es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Hestia Insight gab. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Diskussionen über die Aktie zeigt, dass Hestia Insight unwesentlich mehr oder weniger diskutiert wurde als normal, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Die Anleger-Stimmung bei Hestia Insight in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien wird insgesamt als neutral eingestuft. In den vergangenen zwei Wochen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen bei den Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine Einschätzung der Anleger-Stimmung als "Neutral".

Die verschiedenen Analysen und Bewertungen deuten insgesamt auf eine negative Bewertung der Hestia Insight-Aktie hin, sowohl in Bezug auf die technische Analyse als auch das Anleger-Sentiment.