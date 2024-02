Hesteel Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Weitere Suchergebnisse zu "A2A":

Die technische Analyse der Hesteel-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 2,24 CNH verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der Aktienkurs bei 2,18 CNH liegt, was einem Abstand von -2,68 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 2,12 CNH, was einer Differenz von +2,83 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Somit lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume "Neutral".

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" übertrifft die Hesteel-Aktie mit einer Rendite von -4,08 Prozent die durchschnittliche Rendite um mehr als 21 Prozent. In der "Metalle und Bergbau"-Branche liegt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten bei -24,7 Prozent, wobei Hesteel mit 20,62 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Hesteel liegt bei 1,88 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2 Prozent liegt. In der Kategorie Dividende wird die Aktie daher als neutrales Investment eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hesteel aktuell 22, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der "Metalle und Bergbau"-Branche als neutral eingestuft wird. Somit erhält die Aktie auch in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.