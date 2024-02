Hesteel Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Hesteel beträgt das aktuelle KGV 22, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" im Durchschnitt ein KGV von 0 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Hesteel daher weder unterbewertet noch überbewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI ist die Hesteel aktuell mit dem Wert 17,39 überverkauft, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Bezieht man die relative Bewegung auf 25 Tage (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 46, was darauf hinweist, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt resultiert daraus für die RSI die Einstufung "Gut".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. An fünf Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger dagegen verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Hesteel, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Hesteel verläuft aktuell bei 2,24 CNH, während der Aktienkurs selbst bei 2,18 CNH aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -2,68 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) hat derzeit ein Niveau von 2,12 CNH angenommen, was für die Hesteel-Aktie der aktuellen Differenz von +2,83 Prozent und damit einem "Neutral"-Signal entspricht. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".