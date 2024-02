Hessen-Thüringen: Sparkassen voraussichtlich mit besserem Ergebnis als 2022

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Sparkassenverband Hessen-Thüringen legt an diesem Dienstag (10.30 Uhr) die Bilanz für das Jahr 2023 vor. Die Sparkassen profitieren wie andere Geldhäuser von den gestiegenen Zinsen. Daher hatte der Verband im September einen Gewinnzuwachs für die 48 öffentlich-rechtlichen Institute in den beiden Bundesländern in Aussicht gestellt. Der geschäftsführende Verbandspräsident Stefan G. Reuß hatte seinerzeit ein Betriebsergebnis vor Bewertung von knapp 1,5 Milliarden Euro prognostiziert. Das wären fast 28 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Das Ergebnis nach Bewertung dürfte sich nach damaliger Einschätzung von minus 141 Millionen Euro auf plus 1,4 Milliarden Euro verbessert haben. Dieser deutliche Sprung erklärt sich vor allem durch Wertaufholungen bei Wertpapierbeständen. 2022 hatte der rasante Zinsanstieg zu Kursverlusten an den Märkten etwa für Staatsanleihen geführt, die einen Großteil der Eigenanlagen der Sparkassen ausmachen. In der Folge mussten die Institute vorübergehend knapp 1,3 Milliarden Euro Abschreibungen verbuchen./ben/DP/zb