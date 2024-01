Hess Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Weitere Suchergebnisse zu "Hess":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Bei der Hess-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 70, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen eine weniger volatile Situation und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Auf dieser Basis ist die Hess-Aktie weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt, während die Gesamtanalyse der RSIs zu Hess zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich beim Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 144,34 USD mit dem aktuellen Kurs von 138,92 USD eine Abweichung von -3,76 Prozent. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 142,92 USD und einer Abweichung von -2,8 Prozent eine ähnliche Situation, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ in Bezug auf Hess. Dies zeigt sich in den Äußerungen der vergangenen beiden Wochen, die insgesamt zu einer "Neutral"-Einschätzung führen. Die Analyse aus den sozialen Medien ergab 6 negative und 0 positive Signale, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich aus der Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Energie" hat die Hess-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 10,07 Prozent erzielt, was jedoch 14,36 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt 24,43 Prozent, wobei Hess aktuell 14,36 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.