Hess Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Die Dividendenrendite für die Hess-Aktie beträgt derzeit 1,2 Prozent, was 27,03 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

Die Diskussionen über Hess in den sozialen Medien deuten auf eine positive Einschätzung und Stimmung rund um das Unternehmen hin. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt. Es wurden auch acht Handelssignale ermittelt, wovon keines negativ ist. Trotzdem wird die Aktie aufgrund dieses Ergebnisses als "Schlecht" eingestuft.

Im Vergleich zur "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche hat die Hess-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 10,07 Prozent erzielt, während die durchschnittliche Steigerung in der Branche bei 19,51 Prozent liegt. Dies bedeutet eine Underperformance von -9,43 Prozent für Hess in diesem Vergleich. Auch im Vergleich zum durchschnittlichen Sektorwert von 19,51 Prozent weist Hess eine Unterperformance von 9,43 Prozent auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Von insgesamt 11 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten waren 9 Bewertungen "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht", was zu einem Gesamtrating von "Gut" für die Hess-Aktie führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 168,36 USD, was ein Aufwärtspotential von 13,32 Prozent darstellt. Somit erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung basierend auf dieser Analyse.