Hess Aktie: So kann es weitergehen!

Hess schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch. Der Unterschied beträgt 23,94 Prozentpunkte (1,21 % gegenüber 25,15 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 6 Analystenbewertungen für die Hess-Aktie abgegeben, von denen 6 als "Gut", 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" eingestuft wurden. Zusammen ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating für die Hess-Aktie. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Hess. Das durchschnittliche Kursziel, das von den Analysten festgelegt wurde, beträgt 168,67 USD. Dies zeigt ein Aufwärtspotential von 13,97 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 147,99 USD. Daher ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 28,34 ist die Aktie von Hess auf Basis der heutigen Notierungen 2 Prozent höher bewertet als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" (27,78). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu der Einstufung "Schlecht" aus fundamentaler Sicht.

Die Anleger-Stimmung bei Hess in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den vergangenen ein bis zwei Tagen dominierten weder positive noch negative Themen die Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie führt. Die Analyse aus den sozialen Medien ergab 1 Schlecht- und 8 Gut-Signale, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einschätzung zur Anleger-Stimmung.

