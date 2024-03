Hess Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Weitere Suchergebnisse zu "Hess":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Hess wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 31,53 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie als "Neutral" bewertet, da der Wert 43,46 beträgt.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt die Hess-Aktie insgesamt 6 "Gut"-Bewertungen von Analysten. Es gab keine "Neutral" oder "Schlecht"-Einstufungen, was ein durchschnittliches "Gut"-Rating für das Wertpapier bedeutet. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten liegen bei 168,67 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 11,95 Prozent steigen könnte. Daher ergibt sich eine empfohlene Bewertung von "Gut".

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Hess bei 145,73 USD, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Im Vergleich dazu liegt der Aktienkurs bei 150,66 USD, was einem Abstand von +3,38 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei 144,18 USD, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Rendite von Hess mit 3,73 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt der "Energie"-Branche liegt, welche eine mittlere Rendite von 17,57 Prozent in den vergangenen 12 Monaten verzeichnet. Auch im Vergleich zur "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche liegt die Rendite von Hess mit 13,83 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.