Hess Aktie: Finger Weg!

Weitere Suchergebnisse zu "Hess":

Die technische Analyse der Hess-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 143,7 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 144,78 USD liegt, was einer Abweichung von +0,75 Prozent entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt bei 144,29 USD, was einer Abweichung von +0,34 Prozent entspricht, was auch zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Hess-Aktie liegt bei 56, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der Vergleich mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (50,68) führt ebenfalls zu einer neutralen Bewertung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Hess.

Im Branchenvergleich hat Hess in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 10,07 Prozent erzielt. Dies liegt jedoch unter dem Durchschnitt von 20,12 Prozent für ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche, was zu einer Unterperformance von -10,04 Prozent führt. Auch im Vergleich zum "Energie"-Sektor liegt Hess mit einer Unterperformance von 10,04 Prozent unter dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität für die Hess-Aktie abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Ebenso ergibt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für die Hess-Aktie.