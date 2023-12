Hertz Global Holdings löst Jubelsturm aus!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Dies ist wichtig, um mögliche Kursentwicklungen vorherzusagen. Bei Hertz Global wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt bei 22,35, was darauf hindeutet, dass Hertz Global überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der RSI25 liegt bei 33,23, was bedeutet, dass Hertz Global weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Hertz Global-Wertpapier also ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um Hertz Global wider. In den letzten Wochen überwiegen die negativen Meinungen und Themen, weshalb das Unternehmen als "Schlecht" eingestuft wird.

Aus charttechnischer Sicht ergibt sich ein Durchschnitt von 14,46 USD für den Schlusskurs der Hertz Global-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 10,44 USD, was eine negative Bewertung aus charttechnischer Sicht zur Folge hat. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 9,32 USD, und da der letzte Schlusskurs darüber liegt, erhält die Aktie hier eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Hertz Global-Aktie aus charttechnischer Sicht als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung rund um Hertz Global hat sich in den vergangenen Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.