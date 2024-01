Hertz Global Holdings, ist immer für eine Überraschung gut!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Hertz Global ist insgesamt negativ, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten Wochen standen vor allem negative Themen im Fokus, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Hertz Global bei 14,34 USD liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 10,39 USD liegt. Dies entspricht einer Distanz zum GD200 von -27,55 Prozent, was ebenfalls zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 9,27 USD, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtnote von "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Hertz Global-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (42) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (33,22) führen zu einer Bewertung von "Neutral".

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung in den sozialen Medien in den letzten Wochen deutlich positiver geworden ist. Die Diskussionsstärke wurde jedoch als durchschnittlich bewertet. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Bewertung von "Gut" auf dieser Stufe.