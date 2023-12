Hertz Global Holdings Aktie: Das sieht interessant aus!

Weitere Suchergebnisse zu "CK Hutchison Holdings":

Die Hertz Global-Aktie hat in den vergangenen Tagen eine negative Entwicklung gezeigt. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 14,86 USD, während der aktuelle Kurs bei 9,33 USD liegt. Das bedeutet, dass die Aktie um 37,21 Prozent unter dem GD200 notiert, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 9,53 USD, was zu einem Abstand von -2,1 Prozent führt und die Bewertung "Neutral" ergibt.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt derzeit 24,35, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25-Wert liegt bei 50, was darauf hindeutet, dass die Aktie als weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine Bewertung von "Gut".

In den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über Hertz Global diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments führt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was die positive Stimmung unterstreicht.

In den letzten Wochen wurde jedoch eine Zunahme negativer Kommentare über Hertz Global in den sozialen Medien festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung des Sentiments und Buzz führt. Die Aktie erhält insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund der abnehmenden Aufmerksamkeit und der zunehmenden negativen Kommentare.