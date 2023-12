Hertz Global Holdings Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Die Aktie von Hertz Global wird in Bezug auf verschiedene Faktoren bewertet, um Anlegern eine Einschätzung zu ermöglichen. Bei der Analyse des Sentiments und des Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Aktie in den letzten Monaten nur eine schwache Aktivität hervorgebracht hat. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung in Bezug auf diesen Faktor. Auch die Rate der Stimmungsänderung verlief negativ, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt.

In technischer Hinsicht verläuft die 200-Tage-Linie der Hertz Global bei 14,37 USD, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt, da der Aktienkurs selbst bei 10,54 USD lag und somit einen Abstand von -26,65 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt sich jedoch ein "Gut"-Signal, was zu einem Gesamtbefund von "Neutral" führt.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, zeigt, dass über Hertz Global in den letzten zwei Wochen besonders negativ diskutiert wurde. Die Anleger interessieren sich vor allem für negative Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Der Relative Strength-Index gibt ebenfalls wichtige Aufschlüsse über die Aktie. Der RSI7 liegt bei 27,78, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht. Der RSI25 liegt bei 32,06 und bedingt somit eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum. Insgesamt ergibt sich ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die verschiedenen Bewertungsfaktoren zeigen, dass Hertz Global in jüngster Zeit überwiegend negative Signale aussendet und insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird. Anleger sollten diese Bewertungen bei ihren Entscheidungen berücksichtigen.