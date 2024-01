Hertz Global Holdings Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Für Hertz Global liegt der RSI bei 89,39, was als "überkauft" eingestuft wird. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 47,76 und wird als "neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich also eine Einstufung von "Schlecht".

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Hertz Global in den sozialen Medien beobachtet, was zu einem negativen Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer führte. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie gibt Hinweise darauf, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde unwesentlich mehr oder weniger über Hertz Global diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Rating für die Aktie.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Hertz Global verläuft derzeit bei 14,12 USD, während der Aktienkurs selbst bei 9,35 USD liegt, was einem Abstand von -33,78 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 9,22 USD, was einer Differenz von +1,41 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einstufung auf Basis der technischen Analyse.

Die Diskussionen rund um Hertz Global in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten Wochen überwiegen die negativen Meinungen in den Kommentaren und Meinungen, während neutrale Themen angesprochen wurden. Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen ist. Zusammengefasst ist die Aktie von Hertz Global bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Schlecht" angemessen bewertet.