Hertz Global Holdings Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Hertz Global als Neutral-Titel eingestuft wird. Dieser Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Hertz Global-Aktie beträgt 27,78, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 32,06 eine "Neutral"-Einstufung bedeutet. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Ranking auf der Basis des Relative Strength-Indikators.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz nur schwache Aktivität hervorgebracht hat. Daher erhält Hertz Global für diesen Faktor die Einschätzung "Schlecht". Auch die Rate der Stimmungsänderung erfuhr eine negative Änderung, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt wird daher das Stimmungsbild als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders negativ über Hertz Global diskutiert, wobei 11 Tage von negativer Kommunikation dominiert wurden. Auch in den letzten ein, zwei Tagen überwiegen die negativen Themen. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Hertz Global bei 14,37 USD verläuft. Der Aktienkurs ging jedoch bei 10,54 USD aus dem Handel, was einen Abstand von -26,65 Prozent bedeutet und somit zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 9,28 USD, was einer Differenz von +13,58 Prozent und damit einem "Gut"-Signal entspricht. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Befund auf Basis der technischen Analyse.