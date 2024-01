Hertz Global Holdings Aktie: Was wird das noch werden?

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung von Aktien. Der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung wurden bei der Bewertung von Hertz Global berücksichtigt. Die Diskussionsintensität hat sich stark verändert und zeigt weniger Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigt kaum Änderungen und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Schlecht"-Einstufung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien signalisieren eine negative Stimmung rund um Hertz Global. In den letzten Wochen häuften sich die negativen Meinungen und es wurden überwiegend negative Themen angesprochen. Aufgrund dieser Beobachtungen kommt die Redaktion zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen ist.

Aus technischer Sicht ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung für die Hertz Global-Aktie, basierend auf dem Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag deutlich darunter, was einen Unterschied von -28,72 Prozent bedeutet. Die Analyse des 50-Tages-Durchschnitts zeigt hingegen eine positive Entwicklung und führt zu einem "Gut"-Rating. Insgesamt erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 zeigt an, dass Hertz Global weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 zeigt ähnliche Werte und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Somit erhält das Hertz Global-Wertpapier insgesamt ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.