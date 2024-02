Hertz Global Holdings Aktie: Was passiert jetzt?

Die Analysten haben Hertz Global auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um Hertz Global angesprochen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) für Hertz Global derzeit bei 68,3 liegt, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Dies führt zu einer Einstufung des Signals als "Neutral". Wenn der RSI auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 64, was darauf hinweist, dass die Aktie weiterhin als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt wird die Einstufung für den RSI als "Neutral" betrachtet.

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird Hertz Global derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 13,31 USD, während der Kurs der Aktie bei 7,58 USD liegt, was einer Abweichung von -43,05 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 9,2 USD, was einer Abweichung von -17,61 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

In den letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über Hertz Global in den sozialen Medien zu beobachten, was auf eine positive Stimmung der Marktteilnehmer hindeutet. Auch die Intensität der Beiträge zu der Aktie zeigt, dass Hertz Global derzeit viel Aufmerksamkeit der Anleger erhält. Aufgrund dieser Faktoren erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung.