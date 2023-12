Hertz Global Holdings Aktie: Was macht der Markt?

Die Aktienanalyse von Hertz Global basiert auf verschiedenen Faktoren, darunter Sentiment und Buzz, der Relative Strength Index (RSI) und die technische Analyse. Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Netz zeigt sich eine erhöhte Diskussionsintensität, was zu einer positiven Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls auf eine positive Entwicklung hin, sodass Hertz Global insgesamt als "Gut" bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen und 25 Tagen zeigt eine neutrale Bewertung für die Aktie von Hertz Global, basierend auf dem Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen. Das Gesamtbild führt zu einer Bewertung von "Neutral" für den RSI.

Die technische Analyse ergibt gemischte Bewertungen. Der Schlusskurs der Hertz Global-Aktie lag unter dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings liegt der Schlusskurs über dem 50-Tages-Durchschnitt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie von Hertz Global daher als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine Rolle in der Analyse. Im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien standen vor allem negative Meinungen über Hertz Global, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich aus der Analyse der verschiedenen Faktoren eine neutrale bis schlechte Gesamtbewertung für die Aktie von Hertz Global.