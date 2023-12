Hertz Global Holdings Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bewerten, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei der Analyse von Hertz Global verwenden wir den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie den etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis.

Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 40,38 Punkten, was darauf hinweist, dass die Hertz Global-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Der RSI25 für Hertz Global auf 25-Tage-Basis liegt ebenfalls im neutralen Bereich (Wert: 45,39), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Damit erhält Hertz Global in dieser Hinsicht eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Im Hinblick auf die technische Analyse liegt der Kurs von Hertz Global bei 9,5 USD und ist damit gegenüber dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage um +0,53 Prozent entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Schlecht" betrachtet, da die Distanz zum GD200 bei -35,68 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es bei Hertz Global in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung. Das Stimmungsbild ändert sich, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da keine Auffälligkeiten bei Hertz Global registriert wurden, wird dieses Kriterium ebenfalls mit "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Hertz Global für diese Stufe daher ein "Neutral".

Die Stimmung und das Sentiment der Anleger sind neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten ebenfalls wichtige Aspekte bei der Bewertung von Aktienkursen. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Hertz Global in den sozialen Medien aufgegriffen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit "Gut" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit die Einschätzung, dass Hertz Global hinsichtlich der Stimmung als "Gut" bewertet werden muss.