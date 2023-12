Hertz Global Holdings Aktie: Jetzt aber!

Die technische Analyse der Hertz Global-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 10,44 USD lag, was einem Unterschied von -27,8 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 14,46 USD entspricht. Daraus ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Hingegen liegt der letzte Schlusskurs mit 9,32 USD über dem 50-Tages-Durchschnitt von 9,32 USD, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Somit wird die Hertz Global-Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Hertz Global in den letzten Wochen kaum verändert hat, weshalb eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Jedoch wurde eine erhöhte Aktivität in den sozialen Medien festgestellt, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Somit erhält die Aktie hierfür eine "Gut"-Bewertung und wird insgesamt auf dieser Stufe als "Gut" bewertet.

Die Diskussionen auf sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um Hertz Global überwiegend negativ sind. In den vergangenen Tagen wurden vor allem negative Themen rund um den Wert angesprochen, weshalb das Unternehmen als "Schlecht" eingestuft wird.

Die Untersuchung des Relative Strength Index (RSI) ergibt, dass der RSI7 aktuell bei 22,35 Punkten liegt, was darauf hinweist, dass die Hertz Global-Aktie überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI25 liegt bei 33,23, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt erhält das Hertz Global-Wertpapier somit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.