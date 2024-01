Hertz Global Holdings Aktie: Am Scheideweg

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Bewertung von Aktien. Bei Hertz Global zeigt die Diskussionsintensität eine starke Veränderung, da die Aktivität deutlich abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt hingegen kaum Veränderungen und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Hertz Global-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 14,31 USD. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 10,2 USD, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 9,26 USD, wobei der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Hertz Global-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um Hertz Global wider. In den letzten beiden Wochen überwiegen die negativen Meinungen und Themen, was zu einer "Schlecht"-Einstufung des Unternehmens führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 39,82 Punkten und führt zu einer "Neutral"-Bewertung, während der 25-Tage-RSI bei 36,33 liegt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Hertz Global-Wertpapier somit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.