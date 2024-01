Hershey ist zurück!

Die Stimmungslage und die Diskussionen über die Hershey-Aktie haben sich in den letzten Monaten verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionen in sozialen Netzwerken waren jedoch überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Statistische Auswertungen zeigten in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die Dividendenrendite von Hershey beträgt derzeit 2,5 %, was unter dem Branchendurchschnitt von 4,08 % liegt und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 25, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt (KGV von 37,47) als unterbewertet gilt und zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Sollten Hershey Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Hershey jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Hershey-Analyse.

Hershey: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...