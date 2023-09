Hershey erwartet +9,00% Umsatzwachstum in Q3 Bilanz - Vorjahresergebnis im Vergleich

In knapp einem Monat wird das Unternehmen Hershey mit Sitz in den USA seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal veröffentlichen. Aktionäre sind gespannt darauf, welche Umsatz- und Gewinnzahlen präsentiert werden. Zusätzlich interessant ist auch der Vergleich zur Vorjahresperformance der Hershey-Aktie.

In 33 Tagen wird also die Marktkapitalisierung von Hershey von derzeit 40,47 Mrd. EUR neue Quartalszahlen bekanntgeben. Es wird erwartet, dass es im Vergleich zum vorherigen Quartal einen leichten Anstieg des Umsatzes geben wird. Im dritten Quartal 2022 erzielte Hershey einen Umsatz von 2,58 Mrd. EUR, nun wird ein Plus von +9,00 Prozent auf 2,81 Mrd. EUR prognostiziert. Auch beim Gewinn soll es eine Veränderung geben und dieser voraussichtlich um +13,40% auf 428,83 Mio. EUR steigen.

Für das gesamte Jahr sind die Analysten...