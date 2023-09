Hershey Quartalszahlen: Erwarteter Gewinnzuwachs und mögliche Auswirkungen auf die Aktie

Ein Blick auf die kommenden Quartalszahlen des Hershey Unternehmens birgt sowohl für Aktionäre als auch Analysten großes Interesse. In 46 Tagen wird das Unternehmen seine Bilanz für das 3. Quartal vorlegen und damit Einblick in den aktuellen Umsatz und Gewinn geben. Was können wir erwarten und wie hat sich die Hershey Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt?

Die aktuelle Marktkapitalisierung der Hershey Aktie liegt bei beeindruckenden 40,05 Mrd. EUR. Die Anleger sind gespannt darauf, welche Zahlen präsentiert werden. Laut aktuellen Datenanalysen rechnen Experten mit einem leichten Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal. Im 3. Quartal des vergangenen Jahres erzielte Hershey einen Umsatz von 2,54 Mrd. EUR, während nun ein Anstieg um +9,00 Prozent auf insgesamt 2,77 Mrd. EUR prognostiziert wird. Auch der Gewinn soll...