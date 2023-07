Hershey-Quartalsbilanz in 111 Tagen: Erwarteter Umsatz- und Gewinnanstieg trotz negativem Kurstrend

Finanzinvestoren warten gespannt auf die Quartalsbilanz des US-amerikanischen Unternehmens Hershey, die in 111 Tagen veröffentlicht wird. Was können Aktionäre in Bezug auf Umsatz- und Gewinnzahlen erwarten? Und wie hat sich die Hershey-Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt?

Die Marktkapitalisierung der Hershey-Aktie beträgt derzeit 44,88 Milliarden Euro. In 111 Tagen werden die neuen Quartalszahlen bekannt gegeben. Sowohl Aktionäre als auch Analysten sind gespannt auf das Ergebnis. Laut aktuellen Datenanalysen gehen Experten davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht steigen wird. Im dritten Quartal des Jahres 2022 erzielte Hershey einen Umsatz von 2,48 Milliarden Euro. Es wird erwartet, dass dieser um +8,70 Prozent auf 2,69 Milliarden Euro ansteigt. Der Gewinn soll ebenfalls steigen und...