Hershey Creamery Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Die Analyse des Sentiments und des Buzz: In Bezug auf die Rate der Stimmungsänderung und die Diskussionsintensität ergibt sich folgendes Bild: Es gab keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger während des vergangenen Monats. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat lässt sich feststellen, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutiert haben. Daher wird auch dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält die Hershey Creamery-Aktie also ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger: In den vergangenen zwei Wochen wurde Hershey Creamery von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen der letzten beiden Wochen zu diesem Wert führt zu dem Schluss, dass überwiegend neutrale Themen angesprochen wurden. Daher wird auch die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Neutral" eingestuft. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt also ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.

Technische Analyse: Wenn man die charttechnische Entwicklung der Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts betrachtet, kann man den aktuellen Trend des Wertpapiers ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Hershey Creamery-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 4523,23 USD. Der letzte Schlusskurs von 3975 USD liegt also deutlich darunter (Unterschied -12,12 Prozent). Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs von 3853,5 USD nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,15 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Hershey Creamery-Aktie, nämlich ein "Neutral"-Rating. Die Hershey Creamery-Aktie wird also für die einfache Charttechnik insgesamt mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Relative Strength Index (RSI): Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dadurch ergibt sich der Relative Strength Index (RSI), ein häufig eingesetzter Indikator aus der technischen Analyse. In Bezug auf Hershey Creamery wird nun der kurzfristigere RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 66,67 Punkten, was bedeutet, dass die Hershey Creamery-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Auch der RSI25 zeigt, dass Hershey Creamery weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 66,67). Das Wertpapier wird also auch für den RSI25 mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Hershey Creamery also eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.