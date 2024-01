Hershey Creamery Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wenn wir den RSI für Hershey Creamery auf 7- und 25-Tage-Basis betrachten, sehen wir, dass der 7-Tage-RSI aktuell bei 50 Punkten liegt. Das bedeutet, dass Hershey Creamery momentan weder überkauft noch überverkauft ist und die Aktie als "neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch, dass Hershey Creamery überverkauft ist und daher mit "gut" bewertet wird.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Hershey Creamery derzeit bei 4743,2 USD, was die Aktie als "neutral" einstuft. Der Aktienkurs selbst liegt bei 4600 USD und hat damit einen Abstand von -3,02 Prozent aufgebaut. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ein Niveau von 4595,8 USD angenommen, was ebenfalls zu einem "neutralen" Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach ebenfalls "neutral".

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen keine wesentlichen Veränderungen bei Hershey Creamery in den letzten vier Wochen. Daher wird die Aktie auf dieser Ebene ebenfalls als "neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz ließ weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen erkennen. Insgesamt erhält Hershey Creamery daher auf dieser Stufe eine "neutral"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien zeigt in den vergangenen zwei Wochen eine neutrale Bewertung von Hershey Creamery durch überwiegend private Nutzer. Die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen führt zu dem Schluss, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Zusammenfassend erlaubt die Anleger-Stimmung daher ebenfalls die Einstufung als "neutral". Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt somit insgesamt ebenfalls eine "neutral"-Einstufung.