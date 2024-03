Hershey Creamery Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation. Für Hershey Creamery betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 50 Punkte, was bedeutet, dass Hershey Creamery derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 66,67 an, dass die Aktie als "Neutral" bewertet wird.

In den letzten zwei Wochen wurde Hershey Creamery von privaten Anlegern in sozialen Medien überwiegend neutral bewertet. Die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge zu diesem Wert ergab eine vorherrschend neutrale Stimmung, was zu der Einstufung "Neutral" führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität in den letzten Wochen ergab ebenfalls eine neutrale Einschätzung der Anlegerstimmung. Es gab keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, und die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war im Vergleich zu sonst gleichbleibend. Somit erhält die Hershey Creamery-Aktie auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Hershey Creamery derzeit bei 4519,6 USD, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, da der Aktienkurs bei 3975 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -12,05 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 3860 USD, was einer Differenz von +2,98 Prozent entspricht und daher ein "Neutral"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf den beiden Zeiträumen.